"لتخطي سليماني ودروجبا".. رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح أمام سيراليون

يستعد المنتخب المصري لملاقاة نظيره سيراليون، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 مارس الجاري، في إطار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب سيراليون غدا، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، على توقيت القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة السادسة للمجموعة الأولى، بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ويشارك المنتخب المصري في المجموعة الأولى بالتصفيات رفقة كلا من: "إثيوبيا، سيراليون، بوركينا فاسو، غينيا بيساو وجيبوتي".

رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام سيراليون

ويحتل نجم منتخب مصر محمد صلاح، صدارة ترتيب التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 22026، برصيد 6 أهداف.

ورفع صلاح عدد أهدافه في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، إلى 17 هدفا بشكل عام، ليصبح الهداف التاريخي للمنتخب المصري في التصفيات.

ويسعى صاحب الـ 32 عاما، إلى تسجيل رقما تاريخيا في مباراة سيراليون المقبلة، حيث في حال تمكن صلاح من تسجيل هدفا سيعادل رقم الثلاثي "ديديه دروجبا، كوت ديفوار،إسلام سليماني، الجزائر، داجانو، بوركينا فاسو"، في صدارة الهدافين التاريخيين للتصفيات برصيد 18 هدفا".

وحال نجح صلاح في تسجيل هدفين في مباراة سيراليون المقبلة، سينفرد بصدارة الهدافين التاريخيين للتصفيات.