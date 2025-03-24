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"تفوق أحمر".. تاريخ مواجهات الأهلي وطلائع الجيش

05:00 ص الإثنين 24 مارس 2025
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    مباراة الأهلي وطلائع الجيش
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    مباراة الأهلي وطلائع الجيش
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    مباراة الأهلي وطلائع الجيش
  • عرض 10 صورة
    الأهلي وطلائع الجيش
  • عرض 10 صورة
    الأهلي وطلائع الجيش
  • عرض 10 صورة
    الأهلي وطلائع الجيش
  • عرض 10 صورة
    الأهلي وطلائع الجيش
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    الأهلي وطلائع الجيش
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره طلائع الجيش اليوم، في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، في إطار منافسات الجولة الثالثة بكأس عاصمة مصر.

تاريخ مواجهات الأهلي وطلائع الجيش

وتعد هذه هى المواجهة رقم 40 التي تجمع بين الفريقين معا، حيث سبق أن تواجها معا في 39 مباراة من قبل.

وخلال 39 مباراة سابقة، تمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز في 30 مباراة، فيما تلقى الهزيمة في لقائين وحضر التعادل في 7 مباريات بين الفريقين.

ويحتل نجم النادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة، صدارة ترتيب هدافي مواجهات الفريقين برصيد 8 أهداف، يليه عماد متعب برصيد 7 أهداف، فيما يأتي عمرو السولية في المركز الثالث برصيد 6 أهداف.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس الرابطة

ويشارك النادي الأهلي في المجموعة الثالثة في بطولة كأس عاصمة مصر رفقة كلا من: "طلائع الجيش، فاركو وإنبي".

وجاء ترتيب المجموعة كالتالي:

1- إنبي، 3 نقاط.

2- طلائع الجيش، نقطة وحيدة.

3- فاركو، نقطة وحيدة.

4- الأهلي، دون نقاط.

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