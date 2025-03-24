بعد اقتراب زيزو.. أشهر الانتقالات التي أثارت الجدل بين الأهلي والزمالك
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كتب - محمد القرش:
شهدت الكرة المصري جدلا واسعا ودائما بين جمهور قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، بسبب اللاعبين الذين انتقلوا بين القطبين.
ويعد إمام عاشور آخر لاعب أثار الجدل بعد انتقاله للأهلي في عام 2023، بعد احترافه في ميتييلاند الدنماركي قادما من الزمالك في موسم 2022/23.
أشهر الانتقالات التي أثارت الجدل بين الأهلي والزمالك
مؤمن زكريا - موسم 2005/2006
إسلام الشاطر - موسم 2005/2006
طارق السعيد - موسم 2005/2006
معتز إينو - موسم 2007
صبري رحيل - 2013
أحمد حسن - 2011
عبد الله السعيد - 2019
محمود كهربا - 2020
إمام عاشور - 2023
ناصر ماهر - 2024
وانتشرت العديد من الانباء خلال الفترة الأخيرة والتي تشير إلى اقتراب انتقال أحمد مصطفى زيزو نجم الزمالك إلى النادي الأهلي خلال الانتقالات الصيفية الماضية.
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