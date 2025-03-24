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بعد اقتراب زيزو.. أشهر الانتقالات التي أثارت الجدل بين الأهلي والزمالك

08:28 ص الإثنين 24 مارس 2025
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    صبرى رحيل
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    أحمد حسن
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    عبد الله السعيد
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    محمود كهربا
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    إمام عاشور ودونجا
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    ناصر ماهر
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كتب - محمد القرش:

شهدت الكرة المصري جدلا واسعا ودائما بين جمهور قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، بسبب اللاعبين الذين انتقلوا بين القطبين.

ويعد إمام عاشور آخر لاعب أثار الجدل بعد انتقاله للأهلي في عام 2023، بعد احترافه في ميتييلاند الدنماركي قادما من الزمالك في موسم 2022/23.

أشهر الانتقالات التي أثارت الجدل بين الأهلي والزمالك

مؤمن زكريا - موسم 2005/2006

إسلام الشاطر - موسم 2005/2006

طارق السعيد - موسم 2005/2006

معتز إينو - موسم 2007

صبري رحيل - 2013

أحمد حسن - 2011

عبد الله السعيد - 2019

محمود كهربا - 2020

إمام عاشور - 2023

ناصر ماهر - 2024

وانتشرت العديد من الانباء خلال الفترة الأخيرة والتي تشير إلى اقتراب انتقال أحمد مصطفى زيزو نجم الزمالك إلى النادي الأهلي خلال الانتقالات الصيفية الماضية.

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