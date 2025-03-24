الاتحاد المصري يعلن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وطلائع الجيش

كتب - محمد القرش:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم مباراة الأهلي وطلائع الجيش، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ويقود المباراة حكم الساحة محمود ناجي، ويعاونه كريم مهنا حكم مساعد أول وطارق مصطفى حكم مساعد ثاني ومبروك نبيل حكما رابعا.

ويقود محمد الشناوي تقنية الفيديو "VAR" ويعاونه مصطفى عطية.

ومن المقرر أن تقام المباراة اليوم الاثنين، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت مصر.

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