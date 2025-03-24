مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة
كتب - محمد عبد السلام:
تقام العديد من المباريات القوية والمليئة بالندية في مختلف البطولات الدولية والمحلية اليوم الاثنين.
ويلاقي منتخب إنجلترا نظيره لاتفيا في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم، ويواجه الأهلي نظيره طلائع الجيش في الجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر.
مواعيد مباريات اليوم الاثنين
مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر
الأهلي ضد طلائع الجيش - 9:30 مساء - أون تايم سبورت 1
إنبي ضد فاركو - 9:30 مساء - أون تايم سبورت
البنك الأهلي ضد المصري - 9:30 مساء - أون تايم سبورت 2
مواعيد مباريات تصفيات أوروبا لكأس العالم
إنجلترا ضد لاتفيا - 9:45 مساء - بي إن سبورت 1
ليتوانيا ضد فنلندا - 7:00 مساء - بي إن سبورت
سان مارينو ضد رومانيا - 9:45 مساء - بي إن سبورت
ألبانيا ضد أندورا - 9:45 مساء - بي إن سبورت
البوسنة والهرسك ضد قبرص - 9:45 مساء - بي إن سبورت
بولندا ضد مالطا - 9:45 مساء - بي إن سبورت
مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا لكأس العالم
ناميبيا ضد غينيا الاستوائية - 3:00 مساء - SSC
جمهورية الكونغو ضد زامبيا - 5:00 مساء - SSC
ليبيريا ضد ساو تومي - 6:00 مساء - SSC
أفريقيا الوسطى ضد مالي - 6:00 مساء - SSC
غينيا بيساو ضد بوركينا فاسو - 6:00 مساء - SSC
تونس ضد مالاوي - 9:00 مساء - SSC
مدغشقر ضد غانا - 9:00 مساء - SSC
أثيوبيا ضد جيبوتي - 11:00 مساء - SSC
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