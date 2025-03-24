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مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

01:22 ص الإثنين 24 مارس 2025

مواعيد مباريات اليوم

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كتب - محمد عبد السلام:

تقام العديد من المباريات القوية والمليئة بالندية في مختلف البطولات الدولية والمحلية اليوم الاثنين.

ويلاقي منتخب إنجلترا نظيره لاتفيا في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم، ويواجه الأهلي نظيره طلائع الجيش في الجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر.

مواعيد مباريات اليوم الاثنين

مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر

الأهلي ضد طلائع الجيش - 9:30 مساء - أون تايم سبورت 1

إنبي ضد فاركو - 9:30 مساء - أون تايم سبورت

البنك الأهلي ضد المصري - 9:30 مساء - أون تايم سبورت 2

مواعيد مباريات تصفيات أوروبا لكأس العالم

إنجلترا ضد لاتفيا - 9:45 مساء - بي إن سبورت 1

ليتوانيا ضد فنلندا - 7:00 مساء - بي إن سبورت

سان مارينو ضد رومانيا - 9:45 مساء - بي إن سبورت

ألبانيا ضد أندورا - 9:45 مساء - بي إن سبورت

البوسنة والهرسك ضد قبرص - 9:45 مساء - بي إن سبورت

بولندا ضد مالطا - 9:45 مساء - بي إن سبورت

مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا لكأس العالم

ناميبيا ضد غينيا الاستوائية - 3:00 مساء - SSC

جمهورية الكونغو ضد زامبيا - 5:00 مساء - SSC

ليبيريا ضد ساو تومي - 6:00 مساء - SSC

أفريقيا الوسطى ضد مالي - 6:00 مساء - SSC

غينيا بيساو ضد بوركينا فاسو - 6:00 مساء - SSC

تونس ضد مالاوي - 9:00 مساء - SSC

مدغشقر ضد غانا - 9:00 مساء - SSC

أثيوبيا ضد جيبوتي - 11:00 مساء - SSC

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