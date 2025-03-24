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الزمالك يكشف تفاصيل إصابة شيكابالا وشلبي في مباراة بتروجيت

01:19 ص الإثنين 24 مارس 2025

احتفال شيكابالا بهدفه في مرمى مودرن سبورت (4)

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كتب - محمد القرش:

كشف طبيب نادي الزمالك، محمد أسامة، تفاصيل إصابة محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى شلبي ثنائي الأبيض خلال مباراة بتروجت التي أقيمت في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وقال رئيس الجهاز الطبي في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك إن إصابة "شيكابالا" عبارة عن كدمة في الركبة.

وفيما يخص مصطفى شلبي، أوضح الدكتور محمد أسامة أن التشخيص المبدئي للإصابة هو عبارة عن كدمة في الساق، وسيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة لتحديد حجم الإصابة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم الجمعة المقبل في إطار الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

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شيكابالا مصطفى شلبي الزمالك أخبار الزمالك الزمالك وبتروجيت بتروجيت
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