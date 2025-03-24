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كواليس مران الأهلي اليوم استعداداً لمواجهة طلائع الجيش في كأس عاصمة مصر

12:51 ص الإثنين 24 مارس 2025
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كتب - نهى خورشيد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش يوم الإثنين المقبل في بطولة كأس عاصمة مصر.

بدأ المران بمحاضرة فنية من المدير الفني مارسيل كولر، الذي استعرض الجوانب التكتيكية المطلوبة في المباراة المقبلة.

وحصل اللاعبون الذين شاركوا أمام إنبي على راحة، بينما خاض باقي الفريق تدريبات بدنية وفنية مكثفة.

وركز كولر على تصحيح الأخطاء الفنية، مع تطبيق بعض الجمل التكتيكية لتعزيز سرعة اللعب والتمركز الصحيح داخل الملعب.

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تدريب الأهلي زيزو في الأهلي ملعب التتش بطولة كأس عاصمة مصر كولر
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