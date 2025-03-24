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حرس الحدود يفوز على الاتحاد السكندري في كأس عاصمة مصر

12:08 ص الإثنين 24 مارس 2025

حرس الحدود يفوز على الاتحاد السكندري في كأس عاصمة

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كتب ـ محمد الميموني:

فاز حرس الحدود على نظيره الاتحاد السكندري اليوم الأحد 23 مارس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر لموسم 2024/25.

وانتهت المباراة بفوز حرس الحدود على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 1 ـ 0 في منافسات الجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر.

وجاء الهدف الأول لصالح حرس الحدود بقدم اللاعب عبد الرحمن جوده في الدقيقة الـ 84 من عمر المباراة.

ورفع الحرس رصيده إلى 6 نقاط متصدرا المجموعة الرابعة من كأس عاصمة مصر، بينما ظل الاتحاد السكندري دون نقاط في المركز الأخير.

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حرس الحدود الاتحاد السكندري كأس عاصمة مصر
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