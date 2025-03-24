كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يحل فريق الأهلي ضيفاً مساء يوم غدالإثنين على نظيره طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس عاصمة مصر.

ويتذيل فريق الأهلي جدول ترتيب مجموعته بدون نقاط، فيما يحتل فريق طلائع الجيش المركز الثاني برصيد نقطة بعدما تعادل مع فاركو صاحب المركز الثالث.

ويستعرض مصراوي 3 أهداف للأهلي من مباراة طلائع الجيش:

1) الفوز الأول

لم يحقق فريق الأهلي الفوز خلال مشاركته بالنسخة الجارية من كأس عاصمة مصر؛ إذ خسر بهدف نظيف أمام نظيره إنبي بالجولة الأولى.

وخاض الأهلي مباراته الماضية تحت قيادة المدرب سامي قمصان؛ إذ يقضي كولر فترة إجازة خلال فترة التوقف الجارية.

2) استكشاف مواهب جديدة

استقر الجهاز الفني لفريق الأهلي على خوض المباراة بعدد من لاعبي فريق مواليد 2005 بالنادي، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وهنا سيكون التحدي أمام سامي قمصان كيفية تجهيز اللاعبين وتوظيفهم خلال اللقاء للظهور بشكل مميز.

3) الهروب من شبح النسخة الأولى

لم يشارك الأهلي سوى بنسخة واحدة من بطولة كأس الرابطة وحينها لم يجمع في أول جولتين سوى نقطتين بالتعادل أمام الجونة والإسماعيلي وهو السيناريو الذي يسعى الأهلي للهروب منه وتحقيق الفوز.

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