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هل رسالة ممدوح عباس أنهت علاقة زيزو بالزمالك؟

09:00 ص الإثنين 24 مارس 2025
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  • عرض 13 صورة
    ممدوح عباس
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    ممدوح عباس
  • عرض 13 صورة
    ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق
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    زيزو عبر انستجرام
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    زيزو عبر انستجرام.
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    زيزو زإبراهيم عادل وشحاته
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    زيزو
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    زيزو
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    زيزو
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    زيزو ووالده
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    زيزو
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    زيزو
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تعقدت الأمور خلال الساعات الماضية، بين نادي الزمالك ولاعبه أحمد سيد زيزو، في ظل اقتراب اللاعب بشدة من الرحيل، لانتهاء عقده.

وينتهي عقد أحمد سيد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق والانتقال إليه مجانا بنهاية الموسم.

ويبحث نادي الزمالك في الوقت الحالي، عن الوصول لصيغة اتفاق مع زيزو، من أجل تجديد عقده، في ظل تمسك الفريق الأبيض باستمراره، داخل الفريق.

وتزايدت الأقاويل خلال الساعات الماضية، من خلال بعض التقارير الصحفية، التي زعمت وجود اتفاق نهائي بين زيزو والنادي الأهلي، للتعاقد معه بعقد لمدة ثلاث مواسم مقابل.

توتر العلاقات بين والد زيزو وممدوح عباس

وشهدت الفترة الماضية توترا للعلاقات بين ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، ووالد أحمد سيد زيزو.

وشارك أحد الأشخاص تويتة ممدوح عباس التي كتبها عبر صفحته في الأيام الماضية: "عندما تخرج العلاقة البيولوجية الطبيعية من مسارها الطبيعي، وتتعامل مع لحمك وضناك كمشروع استثماري وتجاري، عليكم أن تتقبلوا مبدأ تجاريا مهما، هو حسابات الربح والخسارة'. أضاف: 'فليس هناك من ربح على طول المدى، ولا خسارة أيضا، وإذا جاز لي النصح، ليس لكم فأنتم صم بكم"

ليرد والد زيزو علي تويته ممدوح عباس، الذي نشرها أحد الأشخاص: "حبيبى الرد جاي وهيكون قاسي لا تقلق".

ويتخوف البعض من تسبب العلاقة السيئة بين الطرفين، في إنهاء مشوار زيزو مع الزمالك، وفشل الوصول لصيغة اتفاق، في ظل تدخل ممدوح عباس في دعم تجديد اللاعب ماليا لمساعدة النادي الأبيض.

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