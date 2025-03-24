هل يكون نجم بيراميدز بديل زيزو في الزمالك؟

كتب- محمد خيري:

دخل نادي الزمالك في مفاوضات مع مصطفى فتحي، لاعب الفريق الأول لنادي بيراميدز، للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

ويتبقى في عقد مصطفى فتحي مع نادي بيراميدز موسمين، حيث ينتهي عام 2026\2027.

ورحل أن مصطفى فتحي عن نادي الزمالك رحل منذ سنوات للانضمام لفريق التعاون السعودي، وبعدها عاد مرة أخرى للانضمام لفريق بيراميدز، ويقدم مستوى مميز مع الفريق.

ووفقا لمصدر داخل نادي الزمالك، أكد صحت المفاوضات مع مصطفى فتحي لعودة مرة أخرى في الموسم المقبل، خاصة وأنه إضافة قوية، لخط هجوم الفريق الأبيض.

ونفى المصدر أن يكون التفاوض مع مصطفى فتحي، من أجل أن يكون بديلا لأحمد سيد زيزو، مع الموافقة على رحيله في ظل عدم الوصول لاتفاق من أجل تجديد عقده.

وأختتم المصدر، أن النادي الأبيض متمسك باستمرار أحمد سيد زيزو، وتجديد عقده، بجانب التعاقد أيضا مع مصطفى فتحي وإعادته مرة أخرى، في ظل ترحيب اللاعب بشدة.