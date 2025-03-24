مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أفريقيا الوسطى

- -
18:00

مالي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

كوت ديفوار

- -
21:00

جامبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تونس

- -
21:00

مالاوي

كأس رابطة الأندية

البنك الاهلي

- -
21:30

المصري

كأس رابطة الأندية

طلائع الجيش

- -
21:30

الأهلي

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إنجلترا

- -
21:45

لاتفيا

جميع المباريات

إعلان

هل يكون نجم بيراميدز بديل زيزو في الزمالك؟

08:12 ص الإثنين 24 مارس 2025
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    زيزو عبر انستجرام
  • عرض 18 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 18 صورة
    زيزو
  • عرض 18 صورة
    زيزو
  • عرض 18 صورة
    زيزو
  • عرض 18 صورة
    زيزو
  • عرض 18 صورة
    زيزو
  • عرض 18 صورة
    زيزو ووالده
  • عرض 18 صورة
    زيزو
  • عرض 18 صورة
    زيزو
  • عرض 18 صورة
    زيزو
  • عرض 18 صورة
    حسين الشحات وزيزو
  • عرض 18 صورة
    زيزو من مباراة الزمالك وبتروجيت
  • عرض 18 صورة
    زيزو حارس مرمى في مران الزمالك (3)
  • عرض 18 صورة
    زيزو حارس مرمى في مران الزمالك (2)
  • عرض 18 صورة
    زيزو في مران الزمالك
  • عرض 18 صورة
    زيزو حارس مرمى في مران الزمالك (4)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

دخل نادي الزمالك في مفاوضات مع مصطفى فتحي، لاعب الفريق الأول لنادي بيراميدز، للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

ويتبقى في عقد مصطفى فتحي مع نادي بيراميدز موسمين، حيث ينتهي عام 2026\2027.

ورحل أن مصطفى فتحي عن نادي الزمالك رحل منذ سنوات للانضمام لفريق التعاون السعودي، وبعدها عاد مرة أخرى للانضمام لفريق بيراميدز، ويقدم مستوى مميز مع الفريق.

ووفقا لمصدر داخل نادي الزمالك، أكد صحت المفاوضات مع مصطفى فتحي لعودة مرة أخرى في الموسم المقبل، خاصة وأنه إضافة قوية، لخط هجوم الفريق الأبيض.

ونفى المصدر أن يكون التفاوض مع مصطفى فتحي، من أجل أن يكون بديلا لأحمد سيد زيزو، مع الموافقة على رحيله في ظل عدم الوصول لاتفاق من أجل تجديد عقده.

وأختتم المصدر، أن النادي الأبيض متمسك باستمرار أحمد سيد زيزو، وتجديد عقده، بجانب التعاقد أيضا مع مصطفى فتحي وإعادته مرة أخرى، في ظل ترحيب اللاعب بشدة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك زيزو أخبار الزمالك نادي الزمالك تجديد عقد زيزو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الموعد والقناة الناقلة لمباراة بيراميدز والإسماعيلي في كأس العاصمة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

"سلّي صيامك واربح".. فرصتك الأخيرة للفوز بشاشة 55 بوصة في مسابقة مصراوي الرمضانية
من الصداع إلى الكيماوي.. وزير التموين السابق يكشف رحلته مع السرطان -(صور)
بعد إعلانها رسميًا.. الرؤية الشرعية تحدد عدد أيام إجازة عيد الفطر
ارتفاع كبير في الحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس عيد الفطر