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الإسماعيلي يتعادل مع بيراميدز في كأس عاصمة مصر

11:53 م الأحد 23 مارس 2025

الاسماعيلي

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كتب - محمد الميموني:

تعادل نادي الإسماعيلي مع نظيره بيراميدز في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين بيراميدز ونظيره الإسماعيلي بنتيجة 2 ـ 2 ضمن منافسات الجولة الثالثة.

وأحرز دودو الجباس هدف تقدم بيراميدز في الدقيقة 40، وتعادل مروان حمدي للإسماعيلي في الدقيقة 55 من علامة الجزاء، ثم أعاد مروان حمدي التقدم للفريق الأزرق في الدقيقة 77، وتعادل عبد الرحمن الدح للدراويش في الدقيقة 88.

واحتل بيراميدز المركز الثاني في المجموعة الرابعة من كأس عاصمة مصر برصيد 4 نقاط، بينما احتل الإسماعيلي المركز الرابع برصيد نقطة.

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الإسماعيلي مباراة الإسماعيلي وبيرامديز مباراة بيراميدز والإسماعيلي كأس عاصمة مصر
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