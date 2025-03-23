مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أفريقيا الوسطى

- -
18:00

مالي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

كوت ديفوار

- -
21:00

جامبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تونس

- -
21:00

مالاوي

كأس رابطة الأندية

البنك الاهلي

- -
21:30

المصري

كأس رابطة الأندية

طلائع الجيش

- -
21:30

الأهلي

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إنجلترا

- -
21:45

لاتفيا

جميع المباريات

إعلان

ترتيب مجموعة الزمالك بعد الهزيمة أمام بتروجيت في كأس عاصمة مصر

11:51 م الأحد 23 مارس 2025

الزمالك ضد بتروجيت

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد عبد السلام:

أقيمت مباراة الزمالك أمام نظيره بتروجيت اليوم الأحد 23 مارس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر 2024/25.

وحقق الفريق البترولي الفوز على الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف على استاد الكلية الحربية.

وبهذا الفوز تصدر بتروجيت المجموعة برصيد 9 نقاط ، بينما توقف رصيد الزمالك عند نقطة محتلا المركز الرابع.

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر

1- بتروجيت - 9 نقاط

2- الجونة - 4 نقاط

3- مودرن سبورت - 3 نقاط

4- الزمالك - نقطة

5- سموحة - دون نقاط

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة الزمالك وبتروجيت بتروجيت كأس عاصمة مصر استاد الكلية الحربية ترتيب مجموعة الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

من الصداع إلى الكيماوي.. وزير التموين السابق يكشف رحلته مع السرطان -(صور)
بعد إعلانها رسميًا.. الرؤية الشرعية تحدد عدد أيام إجازة عيد الفطر
ارتفاع كبير في الحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس عيد الفطر