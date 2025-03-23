ترتيب مجموعة الزمالك بعد الهزيمة أمام بتروجيت في كأس عاصمة مصر

كتب - محمد عبد السلام:

أقيمت مباراة الزمالك أمام نظيره بتروجيت اليوم الأحد 23 مارس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر 2024/25.

وحقق الفريق البترولي الفوز على الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف على استاد الكلية الحربية.

وبهذا الفوز تصدر بتروجيت المجموعة برصيد 9 نقاط ، بينما توقف رصيد الزمالك عند نقطة محتلا المركز الرابع.

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر

1- بتروجيت - 9 نقاط

2- الجونة - 4 نقاط

3- مودرن سبورت - 3 نقاط

4- الزمالك - نقطة

5- سموحة - دون نقاط