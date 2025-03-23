ترتيب مجموعة الزمالك بعد الهزيمة أمام بتروجيت في كأس عاصمة مصر
كتب - محمد عبد السلام:
أقيمت مباراة الزمالك أمام نظيره بتروجيت اليوم الأحد 23 مارس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر 2024/25.
وحقق الفريق البترولي الفوز على الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف على استاد الكلية الحربية.
وبهذا الفوز تصدر بتروجيت المجموعة برصيد 9 نقاط ، بينما توقف رصيد الزمالك عند نقطة محتلا المركز الرابع.
ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر
1- بتروجيت - 9 نقاط
2- الجونة - 4 نقاط
3- مودرن سبورت - 3 نقاط
4- الزمالك - نقطة
5- سموحة - دون نقاط
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