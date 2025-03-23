موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد السقوط أمام بتروجيت

كتب - نهى خورشيد

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة هامة في بطولة كأس مصر، عندما يلتقي بنظيره سيراميكا كليوباترا في الدور النصف النهائي.

وسقط الفارس الأبيض اليوم في فخ الهزيمة أمام بتروجيت بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ومن المقرر أن تقام مواجهة الزمالك وسيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل الموافق 28 مارس الجاري، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.