ناصر ماهر ينهي صيامه التهديفي بهدف في شباك بتروجيت (فيديو)

كتب - نهى خورشيد

سجل ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هدف التعادل للفارس الأبيض أمام بتروجيت في كأس الرابطة المصرية، لينهي صيامه التهديفي الذي استمر 142 يومًا.

وجاء الهدف في الدقيقة 69 برأسية متقنة بعد عرضية من مصطفى الزناري، ليعادل النتيجة بعد تقدم بتروجيت بهدف توفيق محمد في الدقيقة 57.

ويعد هذا الهدف الأول لناصر مع الزمالك منذ تسجيله آخر مرة في شباك البنك الأهلي بالجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز يوم 1 نوفمبر 2024.