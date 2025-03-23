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"بسبب زيزو".. مرتضى منصور يشن هجوما ناريا على ممدوح عباس

10:44 م الأحد 23 مارس 2025
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    وصول مرتضي منصور لجنح الجيزة
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    مرتضى منصور
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    مرتضى منصور يصل عزاء مصطفى فهمي
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    مرتضى منصور يقدم واجب العزاء في مصطفى فهمي
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    مرتضى منصور يصل عزاء مصطفى فهمي
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    مرتضى منصور في عزاء الفنان مصطفى فهمي بعمر مكرم
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    المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق
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    مرتضى منصور في عزاء مصطفى فهمي
  • عرض 23 صورة
    مرتضى منصور يقدم واجب العزاء في مصطفى فهمي
  • عرض 23 صورة
    مرتضى منصور في عزاء إيهاب جلال
  • عرض 23 صورة
    مرتضى منصور في عزاء إيهاب جلال
  • عرض 23 صورة
    مرتضى منصور في عزاء إيهاب جلال
  • عرض 23 صورة
    مرتضى منصور في عزاء إيهاب جلال
  • عرض 23 صورة
    ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق
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    ممدوح عباس
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    ممدوح عباس
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    حسن حمدي في زيارة الزمالك برئاسة ممدوح عباس
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    ممدوح عباس
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    زيزو عبر انستجرام
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    زيزو من مباراة مصر وإثيوبيا_Easy-Resize.com
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كتب - يوسف محمد:

شن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، هجوما قويا على ممدوح عباس الرئيس الأسبق للنادي، بسبب أزمة اللاعب أحمد سيد زيزو، مشيرا إلى موقف اللاعب من الاستمرار مع نادي الزمالك.

وقال منصور في فيديو، عبر قناته الرسمية على "اليوتيوب": "أعلم أن أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، لم يوقع حتى الآن مع النادي الأهلي".

وأضاف: "ما هى الصفة التي يمتلكها ممدوح عباس داخل الزمالك، لكي يقوم بشتيمة والد زيزو، حتى إذا كان اللاعب مضى للأهلي وممدوح عباس اشترى النادي".

وشهدت الساعات الماضية حالة جدل واسعة، بعدما انتشرت العديد من التقارير التي تشير إلى إنهاء اللاعب الاتفاق للانتقال إلى النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة بعقد لمدة 4 سنوات.

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مرتضى منصور ممدوح عباس نادي الزمالك آخر أخبار نادي الزمالك حقيقة توقيع زيزو مع الأهلي
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