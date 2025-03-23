كتب - يوسف محمد:

شن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، هجوما قويا على ممدوح عباس الرئيس الأسبق للنادي، بسبب أزمة اللاعب أحمد سيد زيزو، مشيرا إلى موقف اللاعب من الاستمرار مع نادي الزمالك.

وقال منصور في فيديو، عبر قناته الرسمية على "اليوتيوب": "أعلم أن أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، لم يوقع حتى الآن مع النادي الأهلي".

وأضاف: "ما هى الصفة التي يمتلكها ممدوح عباس داخل الزمالك، لكي يقوم بشتيمة والد زيزو، حتى إذا كان اللاعب مضى للأهلي وممدوح عباس اشترى النادي".

وشهدت الساعات الماضية حالة جدل واسعة، بعدما انتشرت العديد من التقارير التي تشير إلى إنهاء اللاعب الاتفاق للانتقال إلى النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة بعقد لمدة 4 سنوات.

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