مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الإسماعيلي

1 1
21:30

بيراميدز

دوري الأمم الأوروبية

إسبانيا

1 0
21:45

هولندا

دوري الأمم الأوروبية

ألمانيا

3 1
21:45

إيطاليا

جميع المباريات

إعلان

ناصر ماهر يهدر ركلة جزاء أمام بتروجت في كأس عاصمة مصر (فيديو)

10:20 م الأحد 23 مارس 2025

ناصر ماهر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

أضاع ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فرصة التقدم للفارس الأبيض بعدما أهدر ركلة جزاء خلال مواجهة بتروجت، في المباراة المقامة مساء اليوم الأحد على ستاد الكلية الحربية، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس عاصمة مصر.

وجاءت ركلة الجزاء في الدقيقة السادسة بعد تعرض ناصر ماهر لعرقلة داخل منطقة الجزاء من قبل أدهم حامد ليحتسب الحكم المخالفة لصالح الزمالك.

وتقدم ماهر لتنفيذ الركلة في الدقيقة الحادية عشرة إلا أن حارس بتروجت تألق في التصدي لتسديدته القوية، ليحافظ على نظافة شباكه ويحرم الزمالك من هدف التقدم

وبدأ الزمالك اللقاء بالتشكيل الأتى:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد حسام – مصطفى الزناري – صلاح مصدق.

خط الوسط: محمد حمدي – أحمد محمود – سيف جعفر – أحمد عبد الرحيم إيشو.

خط الهجوم: ناصر ماهر – حسام أشرف – محمود عبد الرازق "شيكابالا".




IMG_1048

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ناصر ماهر مباراة الزمالك وبتروجت ستاد الكلية الحربية بطولة كأس عاصمة مصر الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

ارتفاع كبير في الحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس عيد الفطر