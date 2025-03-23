ناصر ماهر يهدر ركلة جزاء أمام بتروجت في كأس عاصمة مصر (فيديو)

كتب - نهى خورشيد

أضاع ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فرصة التقدم للفارس الأبيض بعدما أهدر ركلة جزاء خلال مواجهة بتروجت، في المباراة المقامة مساء اليوم الأحد على ستاد الكلية الحربية، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس عاصمة مصر.

وجاءت ركلة الجزاء في الدقيقة السادسة بعد تعرض ناصر ماهر لعرقلة داخل منطقة الجزاء من قبل أدهم حامد ليحتسب الحكم المخالفة لصالح الزمالك.

وتقدم ماهر لتنفيذ الركلة في الدقيقة الحادية عشرة إلا أن حارس بتروجت تألق في التصدي لتسديدته القوية، ليحافظ على نظافة شباكه ويحرم الزمالك من هدف التقدم

وبدأ الزمالك اللقاء بالتشكيل الأتى:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد حسام – مصطفى الزناري – صلاح مصدق.

خط الوسط: محمد حمدي – أحمد محمود – سيف جعفر – أحمد عبد الرحيم إيشو.

خط الهجوم: ناصر ماهر – حسام أشرف – محمود عبد الرازق "شيكابالا".







