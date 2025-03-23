التشكيل الرسمي لمباراة بيراميدز والإسماعيلي في كأس عاصمة مصر

كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نظيره الإسماعيلي اليوم، في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "الإسماعيلي"، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

وجاء تشكيل بيراميدز للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: محمود دونجا، علي جبر، طارق علاء ويوسف شيكا.

خط الوسط: أحمد توفيق، أحمد عاطف قطة وعبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم: دودو الجباس، يوسف أوباما ورمضان صبحي.

ويدخل فريق الإسماعيلى اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: حاتم سكر، محمد عمار، محمد نصر وعبد الكريم مصطفى.

خط الوسط: هشام محمد، عبد الرحمن الدح، عماد حمدي وعلي الملواني.

خط الهجوم: نادر فرج ومروان حمدي.

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