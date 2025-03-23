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بيسيرو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة بتروجت في كأس عاصمة مصر

08:50 م الأحد 23 مارس 2025
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    محمد صبحي حارس الزمالك
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    أحمد حسام لاعب الزمالك الجديد
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    مصطفى الزناري
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    صلاح مصدق
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    سيف فاروق جعفر بقميص الزمالك
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    أحمد عبد الرحيم إيشو
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    ناصر ماهر
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    حسام أشرف
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كتب - نهى خورشيد

كشف جوزيه بيسيرو، المدير الفني لفريق الزمالك، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة بتروجت، في إطار منافسات كأس عاصمة مصر، والتي ستقام مساء اليوم الأحد على ستاد الكلية الحربية في تمام التاسعة والنصف مساءً.

التشكيل الأساسي للفارس الأبيض:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد حسام – مصطفى الزناري – صلاح مصدق.

خط الوسط: محمد حمدي – أحمد محمود – سيف جعفر – أحمد عبد الرحيم إيشو.

خط الهجوم: ناصر ماهر – حسام أشرف – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

دكة البدلاء:

وتضم قائمة البدلاء كل من: محمود الشناوي، جيفرسون كوستا، عمر جابر، محمود جهاد، مهاب ياسر، محمد عاطف، حازم أسامة، مصطفى شلبي، وسيدي ندياي.

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