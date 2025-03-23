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بتروجيت يضرب الزمالك بثنائية في كأس عاصمة مصر

08:47 م الأحد 23 مارس 2025
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    محمد صبحي حارس الزمالك
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    أحمد حسام لاعب الزمالك الجديد
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    مصطفى الزناري
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    صلاح مصدق
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    سيف فاروق جعفر بقميص الزمالك
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    أحمد عبد الرحيم إيشو
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    ناصر ماهر
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    حسام أشرف
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    احتفال شيكابالا بهدفه في مرمى مودرن سبورت (4)
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    الزمالك ضد بتروجيت(11)
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    الزمالك ضد بتروجيت(10)
  • عرض 25 صورة
    الزمالك ضد بتروجيت(13)
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    الزمالك ضد بتروجيت(12)
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    الزمالك ضد بتروجيت(15)
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    الزمالك ضد بتروجيت(14)
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    الزمالك ضد بتروجيت(17)
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    الزمالك ضد بتروجيت(16)
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    الزمالك ضد بتروجيت(18)
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    الزمالك ضد بتروجيت(19)
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    الزمالك ضد بتروجيت (1)
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    الزمالك ضد بتروجيت (4)
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    الزمالك ضد بتروجيت (3)
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    سقوط ناصر ماهر
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    الزمالك ضد بتروجيت (2)
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متابعة - محمد القرش:

يلاقي نادي الزمالك نظيره بتروجيت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثالث من منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي، جوزيه بيسيرو، تشكيل الفارس الأبيض لمواجهة بتروجيت.

تشكيل الزمالك لمواجهة بتروجيت

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : أحمد حسام – مصطفى الزناري – صلاح مصدق.

خط الوسط : محمد حمدي – أحمد محمود – سيف جعفر - أحمد عبد الرحيم " إيشو".

خط الهجوم : ناصر ماهر – حسام أشرف – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي وجيفرسون كوستا وعمر جابر ومحمود جهاد ومهاب ياسر ومحمد عاطف وحازم أسامة ومصطفى شلبي وسيدي ندياي.

ملخص مباراة الزمالك وبتروجيت

بداية المباراة

حكم المباراة يحتب ركلة جزاء للزمالك في الدقيقة 6

ناصر ماهر يهدر ركلة جزاء في الدقيقة 10

توقف المباراة واللجوء لتقنية الفيديو لاحتساب ركلة جزاء لفريق بتروجيت، لكن التقنية تسفر عن عدم احتسابها

مرور 30 دقيقة ومازال التعادل السلبي قائم

عرضية من أحمد عبد الرحيم يبعدها دفاعات بتروجيت في الدقيقة 32

الحكم يعلن 4 دقائق وقت بدل ضائع

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

بداية الشوط الثاني

سقوط صلاح مصدق مصابا على أرضية الملعب في الدقيقة 49

توفيق محمد يسجل هدف تقدم بتروجيت ضد الزمالك في الدقيقة 57

نزول عمر جابر ومحمود جهاد وخروج حسام أشرف وسيف جعفر في الدقيقة 63

ناصر ماهر يسجل هدف تعادل الزمالك في الدقيقة 69

تسديدة من ناصر ماهر تصطدم بالقائم الأيسر لبتروجيت في الدقيقة 71

أحمد فاروق يسجل هدف تقدم بتروجيت على الزمالك في الدقيقة 90

6 دقائق وقت بدل ضائع

انتهاء المباراة بفوز بتروجيت على الزمالك بنتيجة 2-1

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