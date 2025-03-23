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"يتعلق بزيزو".. مرتضى منصور يثير الجدل بهذا المنشور

08:46 م الأحد 23 مارس 2025
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    مرتضى منصور يصل عزاء مصطفى فهمي
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    مرتضى منصور يقدم واجب العزاء في مصطفى فهمي
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كتب - يوسف محمد:

تفاعل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، مع الأزمة المثارة على الساحة الرياضية خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن إمكانية انتقال نجم نادي الزمالك أحمد زيزو إلى الأهلي.

وكتب منصور عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بعد قليل المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، المنتخب من الجمعية العمومية المعينين..".

وأضاف: "يعلق على مشكلة تجديد عقد اللاعب زيزو نجم الزمالك والمنتخب المصري".

وأثارت العديد من التقارير الصحفية خلال الساعات الماضية، حالة واسعة من الجدل، بعدما أشارت الكثير من التقارير إلى توقيع اللاعب على عقد انضمام إلى الأهلي لمدة ثلاثة سنوات.

وأشار مصدر في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، خلال الساعات الماضية، أن الزمالك قدم عرضا لزيزو عن طريق الميل، خلال الساعات الماضية للتجديد، هو الأعلى في تاريخ التجديد لأي لاعب مصري، وأن اللاعب سيكون أمامه مهلة للرد تصل إلى 7 أيام، للرد على عرض الفارس الأبيض للتجديد.

وكان مصدر أكد لمصراوي في وقت سابق، أن اللاعب لم يقم بتوقع عقد انضمامه إلى المارد الأحمر، لكنه أشار إلى امتلاك اللاعب لبعض العروض الخارجية.

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أحمد زيزو الزمالك الأهلي مرتضى منصور زيزو
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