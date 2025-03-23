تذكرتي تعلن فتح باب حجز التذاكر لمباريات نصف نهائي كأس مصر

كتب - يوسف محمد:

أعلنت شركة تذكرتي اليوم، طرح تذاكر مباريات نصف النهائي لبطولة كأس مصر، خلال الموسم الحالي 2024-2025.

وكتب الشركة عبر الحساب الرسمي الخاص بها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تم فتح باب الحجز لمباريات دور قبل النهائي في بطولة كأس مصر موسم 2024-2025".

وتقام مباريات دور نصف النهائي ببطولة كأس مصر للموسم الحالي، يوم الجمعة المقبل الموافق 28 مارس الجاري.

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس مصر

ويلاقي نادي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم 28 مارس الجاري، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

كما تقام مباراة بيراميدز أمام نظيره البنك الأهلي، يوم 28 مارس أيضًا، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، على ستاد "30 يونيو الجاري".

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