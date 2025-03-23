كتب - يوسف محمد:

حصل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على موافقة الجهات الأمنية بحضور 40 ألف متفرج لمباراة المارد الأحمر، أمام فريق الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "النادي الأهلي حصل على موافقة من الجهات الأمنية، بحضور 40 ألف متفرج لمباراة الفريق أمام الهلال السوداني المقبلة بدوري أبطال أفريقيا".

وأضاف: "النادي الأهلي، يسعى للحصول على موافقة الأمن لزيادة هذا العدد الجماهيري".

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره الهلال السوداني يوم 1 إبريل المقبل، في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على ستاد "القاهرة الدولي".

ومن المقرر إقامة مباراة العودة بين المارد الأحمر أمام نظيره الهلال السوداني، يوم 8 إبريل المقبل.

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