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"محاولة للزيادة".. الأهلي يحصل على موافقة بحضور 40 ألف مشجع في مباراة الهلال السوداني

05:20 م الأحد 23 مارس 2025
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    مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني في عام 2020
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    الأهلي والهلال السوداني
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    مباراة الأهلي والهلال السوداني
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    الهلال السوداني
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كتب - يوسف محمد:

حصل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على موافقة الجهات الأمنية بحضور 40 ألف متفرج لمباراة المارد الأحمر، أمام فريق الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "النادي الأهلي حصل على موافقة من الجهات الأمنية، بحضور 40 ألف متفرج لمباراة الفريق أمام الهلال السوداني المقبلة بدوري أبطال أفريقيا".

وأضاف: "النادي الأهلي، يسعى للحصول على موافقة الأمن لزيادة هذا العدد الجماهيري".

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره الهلال السوداني يوم 1 إبريل المقبل، في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على ستاد "القاهرة الدولي".

ومن المقرر إقامة مباراة العودة بين المارد الأحمر أمام نظيره الهلال السوداني، يوم 8 إبريل المقبل.

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الأهلي والهلال السوداني عدد الجماهير في مباراة الأهلي والهلال السوداني موعد مباراة الأهلي والهلال السودالني دوري أبطال أفريقيا
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