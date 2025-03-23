مهلة أسبوع.. الزمالك يمنح زيزو عقدا هو الأكبر في تاريخ مصر

كتب محمد خيري:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك إرسال عرضا جديدا للاعب أحمد سيد زيزو من أجل تجديد عقده.

وأوضح المصدر أن نادي الزمالك قدم عرضا لزيزو عن طريق الميل الخاص به خلال الساعات الماضية للتجديد هو الأعلى في تاريخ التجديد لأي لاعب مصري.

وأضاف المصدر أن العرض الجديد مناسب جدا أن ولكن يتضمن عدم احتساب الموسم الجاري ضمن التعديل في العقد، وفي العمولة التي سيحصل عليها وكيل اللاعب".

‏واختتم المصدر أن العرض يتضمن مهلة للرد مدتها أسبوع 7 أيام من تاريخ العرض لكي نحدد بعدها موقفنا سواء باستمراره، أو بالبحث عن بديل للموسم المقبل، والذي تم التفاوض معه بالفعل ووافق"

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