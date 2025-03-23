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الموعد والقناة الناقلة لمباراة بيراميدز والإسماعيلي في كأس العاصمة

04:10 م الأحد 23 مارس 2025

لاعبو فريق بيراميدز

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كتب- محمد خيري:

يواجه فريق بيراميدز نظيره الإسماعيلي، اليوم الأحد في دور المجموعات من بطولة كأس عاصمة مصر.

وسوف تنطلق مباراة بيراميدز والإسماعيلي، على ملعب الإسماعيلية في التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد.

وقررت لجنة الحكام إسناد المباراة للحكم إبراهيم محمد، على أن يساعده كل من، أحمد صلاح، ومحمد على توفيق، بالإضافة إلى الحكم الرابع أحمد جمال.

وتولى مصطفى مدحت، مهمة حكم تقنية الفيديو في هذا اللقاء، ويعاونه حكم أحمد حامد فهيم.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والإسماعيلي في كأس العاصمة

وسوف تنقل مباراة بيراميدز والإسماعيلي في التاسعة والنصف مساء اليوم عبر قناة أون تايم سبورتس 2، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

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