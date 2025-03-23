الأهلي يستقر على خوض مباراة الطلائع بكأس عاصمة مصر بلاعبين من فريق 2005

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

استقر الجهاز الفني لفريق الأهلي، على خوض مباراة طلائع الجيش بكأس عاصمة مصر بالاستعانة مع لاعبين من فريق مواليد 2005.

وأوضح مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد أن الجهاز الفني لفريق مواليد 2005 تم التواصل معه بشأن اللاعبين الذين سيتم الاستعانة بهم في مباراة طلائع الجيش.

ويحل فريق الأهلي ضيفًا على نظيره طلائع الجيش عند 09:30 مساء يوم غد الإثنين ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس عاصمة مصر.

ويتذيل فريق الأهلي جدول ترتيب مجموعته بدون أي نقاط بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام إنبي، فيما يحتل فريق طلائع الجيش المركز الثاني برصيد نقطة بعد التعادل أمام فاركو.

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