موقف رابطة الأندية من مهلة اللجنة الأولمبية بخصوص أزمة مباراة الزمالك والأهلي

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن موقف مسؤولي رابطة الأندية المصرية من المهلة التي منحتها اللجنة الأولمبية لهم لتوضيح موقفهم من أزمة مباراة الزمالك والأهلي في الدوري.

وكان ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، قد قال في تصريحات عبر قناة "ETC" بوقت سابق، إنهم منحوا مهلة لمدة أسبوع بأقصى تقدير لاتحاد الكرة ورابطة الأندية للرد على موقفهم بخصوص أزمة مباراة الزمالك والأهلي.

وأشار مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد إلى أن الرابطة سترسل اليوم توضيحًا بموقفها مدعم بكافة اللوائح التي أدت لاتخاذه القرار ضد الأهلي بعد عدم خوضه مباراة الزمالك؛ احتجاجاً على عدم إسناد مباراة القمة لحكام أجانب.

وكانت رابطة الأندية، قد أشارت في وقت سابق، إلى اعتماد نتيجة المباراة باعتبار نادي الزمالك فائزاً بنتيجة 3-0 وذلك وفقاً للمادة (4.17) من لائحة المسابقات، خصم ثلاث نقاط من النادي الأهلي بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة التي اعتبر فيها مهزوماً مع تحمل النادي الأهلي جميع الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب بناءً على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق وذلك وفقاً للمادة (8.17) من لائحة المسابقة.

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