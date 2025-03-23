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بعد انتهاء الإيقاف.. أحمد شوبير يعلن موعد عودته لقناة الأهلي

03:12 م الأحد 23 مارس 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    أحمد شوبير في عزاء شقيق السبكي
  • عرض 14 صورة
    أحمد شوبير في عزاء شقيق السبكي
  • عرض 14 صورة
    أحمد شوبير
  • عرض 14 صورة
    أحمد شوبير
  • عرض 14 صورة
    أحمد شوبير
  • عرض 14 صورة
    أحمد شوبير
  • عرض 14 صورة
    أحمد شوبير من برنامجه على قناة الأهلي
  • عرض 14 صورة
    أحمد شوبير
  • عرض 14 صورة
    أحمد شوبير من برنامجه حارس الأهلي
  • عرض 14 صورة
    أحمد شوبير من برنامجه على قناة الأهلي
  • عرض 14 صورة
    أحمد شوبير من برنامجه حارس الأهلي
  • عرض 14 صورة
    أحمد شوبير
  • عرض 14 صورة
    أحمد شوبير
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كتب- محمد خيري:

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، عودة مرة أخرى لتقديم برنامجه "حارس الأهلي"، عبر قناة الأهلي، بعد انتهاء إيقافه.

وكتب أحمد شوبير، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الليلة عودة حارس الأهلي الساعة 10:30 بتوقيت القاهرة علي قناة نادي القرن انتظرونا".

جدير بالذكر، أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدر قرارًا بمعاقبة قناة الأهلي وإيقاف ظهور الإعلامي أحمد شوبير، في الفترة الماضية لمدة أسبوعين، وذلك بعد شكوى رسمية تقدم بها نادي الزمالك ضد برنامج "حارس الأهلي" ومقدمه، وتوقيع غرامة 100 ألف جنيه.

وكان الزمالك قد اشتكى شوبير إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام، متهمًا إياه بالتحريض على نشر التعصب بين الجماهير، إلى جانب تحريض رابطة الأندية المحترفة على توقيع عقوبات ضد جماهير القلعة البيضاء.

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