وفاة شقيقة لاعب الأهلي السابق للكرة الطائرة أحمد صلاح

كتب- محمد عبدالهادي:

تلقي أحمد صلاح نجم الكرة الطائرة السابق بالنادي الأهلي خبر مفجع اليوم الأحد، وذلك بوفاة شقيقته الوحيدة حسبما أعلن اللاعب.

ونشر لاعب النادي الأهلي السابق خبر وفاة شقيقته عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وقال: "توفيت إلى رحمة الله تعال أختي الغالية والوحيدة (هناء صلاح الدين عبد النعيم) اللهم لا اعتراض على قضائك يا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن اللاعب أحمد صلاح قائد فريق الأهلي للكرة الطائرة، انتقل لصفوف نادي السويحلي الليبي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لنهاية الموسم.

وحصل أحمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في بطولة إفريقيا للأندية بالنسخة الماضية.