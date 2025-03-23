محمود وفا حكم مباراة الزمالك وبتروجت.. "فأل حسن للقلعة البيضاء"

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة الزمالك ونظيره بتروجت بكأس عاصمة مصر لحكم الساحة محمود وفا.

ويحل فريق الزمالك عند التاسعة من مساء اليوم الأحد ضيفًا على نظيره بتروجت ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر.

وتعد المباراة هي الثالثة التي يقودها محمود وفا كحكم ساحة لفريق الزمالك بمختلف البطولات التي يشارك بها.

البداية كانت بمباراة الشرقية في نسخة موسم (2019ـ2020) من كأس مصر وحينها فاز الزمالك بثلاثية نظيفة.

وقاد محمود وفا كذلك مباراة ثانية للزمالك ولكن كانت في موسم (2023 ـ2024) ببطولة الدوري أمام بلدية المحلية وانتهت بالتعادل السلبي.

ويحتل فريق الزمالك قبل المباراة المركز الثالث برصيد نقطة جمعها من مباراة واحدة خاضها، فيما يتصدر بتروجت جدول المجموعة برصيد 6 نقاط.

وتضم مجموعة الزمالك كل من: بتروجت، الجونة، موردن سبورت، سموحة.

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