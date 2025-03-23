بابا فاسيليو: ميسي الأفضل تاريخيا ولكن خبرات الأهلي كبيرة

كتب- محمد خيري:

أكد القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني الحالي لنادي غزل المحلة، أن مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025 هي فرصة مميزة وتجربة مهمة للمارد الأحمر لأنها ستمنحه فرصة مواجهة مدارس كروية مختلفة، وهي الميزة الأهم في مثل تلك البطولات العالمية، وذلك في حديثه لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري والمذاع على راديو أون سبورت.

وأوضح بابافاسيليو، في تصريحات إذاعية، أن استفادة الأهلي من المشاركة ستكون كبيرة لأن الفريق يمتلك خبرات أكبر نتيجة مشاركاته السابقة، ولعلي أتذكر مباراة بايرن ميونخ الألماني وكيف كان أداء الفريق فيها، مثل تلك المواجهات تمنحك فرصًا كلاعب وكمدرب للتطور والتعلم من الفرق التي تواجهها مثل ريال مدريد ومانشستر سيتي.

وردًا على سؤال لو كنت مدربًا للأهلي هل كنت تتمنى مواجهة ميسي في افتتاح مونديال الأندية، قال مدرب غزل المحلة: "بالطبع أتمنى مواجهة ليونيل ميسي وبوسكيتس وسواريز، الأرجنتيني أفضل لاعب آخر 15 عامًا على الأقل، بل هو أفضل عقلية عرفتها كرة القدم عبر تاريخها".

وعن تواجد محمد صلاح وعمر مرموش في الدوري الإنجليزي، طالب "بابافاسيليو" محمد صلاح باستكمال مشواره مع ليفربول لأنه أصبح أسطورة تاريخية للنادي، مضيفًا، صلاح ومرموش هما أفضل دعاية للدوري المصري، لابد أن يستغلها اللاعبون الشباب بتقديم أنفسهم بأفضل شكل، والمسؤولون بالتعامل بطريقة أكثر احترافية في إدارة اللعبة.

وأشاد مدرب وادي دجلة السابق بالمواهب المصرية، مؤكدًا أن تواجد صلاح ومرموش في البريميرليج هو أكبر حافز للشباب على إظهار مواهبهم وقدراتهم، لكنه أكد أن العقلية هي النقطة الفاصلة في إنهاء مشوار عدد كبير من اللاعبين الشباب والناشئين بسبب طريقة التفكير الخاطئة.

وطالب المدرب القبرصي، الأندية بضرورة السماح للاعبيها بالاحتراف في سن صغيرة وبدون مغالاة في الطلبات المادية، والمسؤولين بالاستثمار في البنية التحتية كأول طرق إظهار المواهب والقدرات المصرية مشيدًا بملعب ستاد القاهرة الدولي كنموذج للبنية التحتية الرياضية المطلوبة لتحسين جودة المنتج.