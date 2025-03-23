موقف إبراهيم عادل من مباراة منتخب مصر وسيراليون

القاهرة ـ مراسل مصراوي

كشف مصدر عن مصير لاعب منتخب مصر إبراهيم عادل من المشاركة بمباراة سيراليون المقبلة بعد إصابته خلال مباراة إثيوبيا بتصفيات أفريقيا 2026.

وفاز منتخب مصر بهدفين نظيفين مساء يوم الجمعة الماضي على نظيره إثيوبيا ضمن منافسات الجولة الخاسمة سجلهما محمد صلاح وزيزو.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد أن إبراهيم عادل لن يلحق بمباراة سيراليون كما لا يعتزم الجهاز الفني للمنتخب بقايدة حسام حسن ضم لاعبًا بدلاً منه.

ويستضيف منتخب مصر نظيره سيراليون مساء يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

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