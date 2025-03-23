يعاني الجهاز الفني للمنتخب السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد من أزمة قبل مباراة اليابان بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وضُرٍبت صفوف المنتخب السعودي بـ 9إصابات كان آخرهم المحترف بصفوف روما سعود عبدالحميد الذي أُصيب خلال مباراتهم الماضية أمام منتخب الصين التي انتهت بفوزهم بهدف نظيف.

رينارد لم يضم علي البليهي وسلطان الغنام وعبدالله الخيبري وياسر الشهراني وسلمان الفرج وعبدالإله العمري؛ للإصابة وكذلك الثلاثي محمد كنو وحسن كادش وسعود عبد الحميد للإصابة.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط بفارق نقطة عن منتخب أستراليا الوصيف، فيما يتصدر المنتخب الياباني المجموعة بـ19 نقاط ليحصد بطاقة التأهل لكأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يحل منتخب السعودية يوم الثلاثاء المقبل ضيفاً على نظيره الياباني بالجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

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