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"فخ".. إعلامي يكشف خطوة مفاجئة من الزمالك بعد أنباء اتفاق زيزو مع الأهلي

01:22 م الأحد 23 مارس 2025
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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي هاني حتحوت، تطورات جديدة بشأن اتفاق أحمد سيد زيزو، للانتقال إلى النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة، وتحرك النادي الأبيض لحفظ حقوقه

وكتب "حتحوت"، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "مصدر مقرب من زيزو قال لي إن الزمالك بعد أنباء اتفاق اللاعب مع الأهلي، "سارع" بإرسال بريد إلكتروني أمس للاعب، يضم عقدًا جديدًا".

أضاف: "العقد يحتوي بنودًا "أقل ماديًّا" عن المتفق عليه سابقًا، إذ قال المصدر "هذه هي الشفافية التي يقصدونها.. أن يرسلوا عرضًا قليلًا كي أرفضه، فيقولوا للجمهور إن زيزو خائن".

أكمل: "اللاعب لم يوقع على عقود انضمامه للأهلي، لكن هناك مفاوضات متقدمة بالفعل بين وكيله وممثلين لإدارة النادي الأحمر، "وهي متوقفة على أمور مثل: سنين التعاقد، الشرط الجزائي، وبعض الامتيازات في التعامل التي يحصل عليها في الزمالك ويقول الأهلي إنه لا يطبقها".

أتم المصدر: "لن يوقع زيزو الآن، فمازال أمامه شهران لاختيار العرض الأنسب على طاولة المفاوضات، وبالعرض الأنسب أقصد من الناحية الفنية والمادية، وهو يعلم أنه لن يفوز بكل شيء".

وأخيرًا، مع عرض الأهلي، وعروض الخليج، وعرض الزمالك للتجديد، هناك بيراميدز الذي تواصل عبر إدارته في مصر وملاكه في الإمارات بعرض "يساوي أو يزيد عن أي مقابل معروض عليك".

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