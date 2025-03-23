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بعد شائعات انتقاله للأهلي.. كريم شحاتة يكشف لـ"مصراوي" الوجهة المحتملة لزيزو -فيديو

12:58 م الأحد 23 مارس 2025

كريم حسن شحاتة

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المنوفية - أحمد الباهي:

أثار الإعلامي كريم حسن شحاتة جدلًا واسعًا بتصريحاته الأخيرة حول مستقبل لاعب نادي الزمالك، أحمد سيد زيزو، حيث أكد أن اللاعب لن يجدد عقده مع الزمالك، مستندًا إلى "قراءته للمشهد داخل النادي".

وفي تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أوضح شحاتة، أن زيزو أقرب إلى التوقيع لنادي خليجي، وأن احتمالية انضمامه إلى الأهلي واردة، ولكنها "أقل حظًا" من العرض الخليجي.

وأشار إلى أن الأهلي يمتلك حاليًا فريقًا مكتملًا، وأن وجود زيزو سيضيف إليه، ولكنه لن يكون بنفس القدر الذي كان عليه في الزمالك، حيث كان "نجم الفرقة".

وأضاف شحاتة: "في الزمالك كان نجم الفرقة وفي الأهلي سيكون وسط كوكبة".

تأتي هذه التصريحات في أعقاب تداول واسع على منصات التواصل الاجتماعي لأخبار تفيد بانتقال زيزو إلى الأهلي، وعدم تجديده للزمالك، مما أثار العديد من التساؤلات حول حقيقة الأمر.

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كريم شحاتة المنوفية أحمد سيد زيزو
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