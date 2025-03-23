"100 مليون و3 سيارات لوالده".. الغندور يكشف عرض الأهلي لضم زيزو

كتب- محمد خيري:

قال الإعلامي خالد الغندور إن النادي الأهلي توصل لاتفاق نهائي مع والد زيزو على الحصول على خدمات اللاعب بنهاية الموسم الحالي.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق والانتقال إليه مجانا بنهاية الموسم.

وأضاف "الغندور" خلال برنامجه ستاد المحور: "حدث تواصل بين بعض المسؤولين داخل نادي الزمالك واللاعب، ولكنه أكد على عدم توقيعه وأن المفاوضات كانت مع والده".

وتابع: "تواصلت مع بعض المقربين من زيزو وقالوا أن عرض الأهلي عباراة عن 100 مليون جنيه في الموسم بجانب حصوله على ثلاث سيارات هو ووالده".

وواصل: "هناك بعض المغريات من الأهلي لزيزو أبرزها اللعب في كأس العالم، والعقد المالي الكبير، بجانب الحصول على العديد من العقود الإعلانية".