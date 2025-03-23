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8 مباريات.. ماذا قدام بيسيرو مع الزمالك قبل صدام بتروجيت الليلة؟

12:39 م الأحد 23 مارس 2025
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    بيسيرو في مران الزمالك
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    بيسيرو
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    بيسيرو وكولر
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    بيسيرو مدرب الزمالك
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    جوزيه بيسيرو
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    بيسيرو
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    بيسيرو
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    الزمالك والجونة (2)_2
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    الزمالك وسموحة
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كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض مهمة جديدة مساء اليوم الأحد، عندما يقود الفريق لمواجهة قوية أمام بتروجيت ببطولة كأس عاصمة مصر.

وافتتح الزمالك مشواره في البطولة بتعادل إيجابي أمام الجونة، في المباراة التي جمعت بينهما الأربعاء الماضي، وانتهت بنتيجة 1-1.

أرقام بيسيرو مع الزمالك قبل صدام بتروجيت الليلة

قاد البرتغالي جوزيه بيسيرو فريق الزمالك فى 8 مباريات سابقة قبل صدام بتروجيت الليلة، حقق الفوز فى 4 منها، وتعادل فى 4 مواجهات، حيث فاز على إنبى بثلاثة أهداف دون رد بالدوري وعلى مودرن سبورت و الاهلى "فوز اعتبارى" وسموحة، لتسكن شباكه 6 أهداف وسجل الفريق تحت قيادته 16 هدفا "منها 3 أهداف اعتبارية".

يذكر أن فريق الزمالك يتواجد في المجموعة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر بجانب فرق الجونة، سموحة، مودرن سبورت، وبتروجيت، ولم يلعب الزمالك في الجولة الأولى نظرا لتواجد 5 فرق في المجموعة.

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الزمالك جوزيه بيسيرو بيسيرو أرقام بيسيرو الزمالك وبتروجيت
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