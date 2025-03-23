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تعديلات وشيكابالا يقود الهجوم.. التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة بتروجيت

12:29 م الأحد 23 مارس 2025

فريق الزمالك

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كتب- محمد خيري:

يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لمواجهة بتروجيت، في التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد، في دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر، على استاد الكلية الحربية.

ووضع البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق، اللمسات النهائية على الخطة المناسبة لمواجهة بتروجيت، خلال المران الختامي أمس السبت.

ووضح وجود عددا من التغيرات خلال المباراة، حيث يتواجد سيف جعفر في التشكيل الأساسي، وأيضا محمود جهاد بعد عودته من الإصابة.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : أحمد حسام – محمود الونش – صلاح مصدق.

خط الوسط : محمد حمدي – أحمد محمود -محمود جهاد – سيف جعفر.

خط الهجوم : ناصر ماهر – حسام أشرف – محمود شيكابالا.

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فريق الزمالك وشيكابالا بتروجيت
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