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ميدو كلمة السر.. مصدر: الزمالك ينهي الاتفاق مع مصطفى فتحي لمدة 3 سنوات

12:24 م الأحد 23 مارس 2025
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    مصطفى فتحي
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    مصطفى فتحي
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    مصطفى فتحي
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    مصطفى فتحي لاعب بيراميدز
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    مصطفى فتحي 1
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    مصطفى فتحي
  • عرض 15 صورة
    مصطفى فتحي أفضل لاعب في مباراة بيراميدز أمام سموحة
  • عرض 15 صورة
    لاعب منتخب مصر مصطفى فتحي
  • عرض 15 صورة
    مصطفى فتحي
  • عرض 15 صورة
    مصطفى فتحي
  • عرض 15 صورة
    مصطفى فتحي
  • عرض 15 صورة
    مصطفى فتحي
  • عرض 15 صورة
    مصطفى فتحي
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كتب- محمد خيري:

كشف مصدر مطلع، توصل نادي الزمالك لاتفاق لضم مصطفى فتحي، لاعب فريق بيراميدز، لعودته مع بداية الموسم الحالي.

وأوضح المصدر، أن ميدو، عضو لجنة التعاقدات، بنادي الزمالك، هو من قاد المفاوضات مع اللاعب وأتم الاتفاق معه على العودة مرة أخرى للفريق الأبيض.

وأضاف المصدر، أن رغبة مصطفى فتحي هي العودة مرة أخرى لنادي الزمالك، وكان قريبا للغاية في الفترات الماضية، ولكنها لم تتم بسبب الأمور المادية.

جدير بالذكر، أن مصطفى فتحي رحل منذ سنوات عن نادي الزمالك، للانضمام لفريق التعاون السعودي، وبعدها عاد مرة أخرى للانضمام لفريق بيراميدز، ويقدم مستوى مميز مع الفريق.

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مصطفى فتحي ميدو أخبار الزمالك نادي الزمالك بيراميدو فريق بيراميدز
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