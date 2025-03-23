مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري الأمم الأوروبية

فرنسا

- -
21:45

كرواتيا

دوري الأمم الأوروبية

ألمانيا

- -
21:45

إيطاليا

دوري الأمم الأوروبية

إسبانيا

- -
21:45

هولندا

جميع المباريات

إعلان

"اتأخرنا أوي".. نجم الزمالك السابق يكشف مفاجأة بشأن انتقال زيزو للأهلي

11:56 ص الأحد 23 مارس 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    زيزو
  • عرض 13 صورة
    زيزو
  • عرض 13 صورة
    زيزو
  • عرض 13 صورة
    زيزو
  • عرض 13 صورة
    زيزو
  • عرض 13 صورة
    زيزو ووالده
  • عرض 13 صورة
    زيزو عبر انستجرام
  • عرض 13 صورة
    زيزو
  • عرض 13 صورة
    زيزو من مباراة الزمالك وبتروجيت
  • عرض 13 صورة
    زيزو حارس مرمى في مران الزمالك (3)
  • عرض 13 صورة
    زيزو حارس مرمى في مران الزمالك (2)
  • عرض 13 صورة
    زيزو في مران الزمالك
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

قال وائل القباني نجم نادي الزمالك السابق، إن أحمد مصطفى زيزو لاعب الأبيض، سينتقل إلى الأهلي في نهاية الموسم الكروي الجاري.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق والانتقال إليه مجانا بنهاية الموسم.

وقال القباني في تصريحات تلفزيونية لبرنامج ستاد المحور: "زيزو أنهى اتفاقه للانتقال إلى النادي الأهلي، والزمالك أخطأ بعدم تجديد عقده في الصيف الماضي".

وأضاف: "الزمالك لن يقف على أي لاعب، والأبيض هو من يصنع النجوم، وقادر على صناعة العديد من الأسماء".

وأتم حديثه: "الزمالك تأخر في ملف تجديد أحمد مصطفى زيزو، وكان يجب بيعه في حال عدم القدرة على تجديد التعاقد".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك زيزو أخبار الزمالك نادي الزمالك فريق الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

هل تحققت ليلة القدر؟.. نشطاء يرصدون شروق شمس صبيحة 23 رمضان (فيديو)
الداخلية تكشف حقيقة سرقة جائزة "مدفع رمضان" من مواطن بعد فوزه بها في منشأة ناصر
صور.. تفاصيل تشغيل الأتوبيس الترددي BRT على الدائري وإلغاء المواقف العشوائية