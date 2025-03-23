"اتأخرنا أوي".. نجم الزمالك السابق يكشف مفاجأة بشأن انتقال زيزو للأهلي

كتب- محمد خيري:

قال وائل القباني نجم نادي الزمالك السابق، إن أحمد مصطفى زيزو لاعب الأبيض، سينتقل إلى الأهلي في نهاية الموسم الكروي الجاري.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق والانتقال إليه مجانا بنهاية الموسم.

وقال القباني في تصريحات تلفزيونية لبرنامج ستاد المحور: "زيزو أنهى اتفاقه للانتقال إلى النادي الأهلي، والزمالك أخطأ بعدم تجديد عقده في الصيف الماضي".

وأضاف: "الزمالك لن يقف على أي لاعب، والأبيض هو من يصنع النجوم، وقادر على صناعة العديد من الأسماء".

وأتم حديثه: "الزمالك تأخر في ملف تجديد أحمد مصطفى زيزو، وكان يجب بيعه في حال عدم القدرة على تجديد التعاقد".