الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجيت في كأس عاصمة مصر

كتب- محمد خيري:

يلتقي الفريق الأول لنادي الزمالك مع نظيره بتروجيت اليوم الأحد ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر لموسم 2024-25، كأس الرابطة سابقا.

وأسفرت قرعة كأس عاصمة مصر عن تواجد 5 أندية بالمجموعة الأولى من المسابقة، حيث تضم كل من: الجونة، بتروجيت، الزمالك، مودرن سبورت وسموحة.

موعد مباراة الزمالك وبتروجيت في كأس عاصمة مصر

وتقام المباراة بين الزمالك وبتروجيت في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء على ستاد الكلية الحربية ضمن مباريات الجولة الثانية من كأس عاصمة مصر.

ويحتل فريق بتروجيت صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، بعدما حقق الفوز في أول مباراتين، ويليه الجونة برصيد 4 نقاط، والزمالك في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بعد خوض مباراة واحدة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والجونة

وتنقل مباراة الزمالك وبتروجيت في التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد، عبر قناة أون تايم سبورتس الأولى، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

وأسندت إدارة المباراة إلى الحكم محمود وفا، ويعاونه كل من ماجد المليجي مساعدًا أول، وإسلام أبو العطا مساعدًا ثانيًا، بينما يتولى أحمد ناجي مهمة الحكم الرابع.

وعلى تقنية الفيديو (VAR)، يقود صبحي العمراوي التحكيم، ويساعده أحمد توفيق طلب.