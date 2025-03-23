يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لملاقاة نظيره بتروجيت اليوم، في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "الكلية الحربية"، ضمن منافسات الجولة الثالثة بكأس عاصمة مصر.

وكان نادي الزمالك تعادل في لقاء الجولة الماضية بالبطولة أمام فريق الجونة، بنتيجة هدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم الأربعاء الماضي.

تاريخ مواجهات الزمالك وبتروجيت

وستكون هذه المباراة هى المباراة رقم 28 التي تجمع بين الفريقين معا، حيث سبق أن تواجها معا في 27 مباراة من قبل، تمكن خلالهم الزمالك من تحقيق الفوز في 15 مباراة، تلقى الهزيمة في 5 مباريات وحضر التعادل في 7 مباريات بين الفريقين.

وتمكن لاعبو الفارس الأبيض، من تسجيل 44 هدفا في مرمى بتروجيت، فيما تلقت شباكهم 25 هدفا.

ويعد أحمد جعفر نجم الزمالك السابق، هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين معا، برصيد 5 أهداف.