كتب - يوسف محمد:

أشارت العديد من التقارير الصحفية، خلال الساعات القليلة الماضية، إلى إنهاء أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك الاتفاق مع النادي الأهلي، للانضمام إليه بعقد لمدة 4 سنوات وهو ما أثار حالة واسعة من الجدل، خلال الساعات الماضية.

وكان مصدر قال في تصريحات خاصة لمصراوي: "زيزو أكد للمسؤولين داخل نادي الزمالك، عدم التوقيع مع النادي الأهلي، إلا أنه أشار إلى وجود مفاوضات معه من قبل بعض الأندية الخليجية".

وأضاف: "عقب عودة اللاعب من معسكر منتخب مصر الحالي، سيتم عقد جلسة من قبل الثنائي حازم إمام وأحمد حسام ميدو، أعضاء لجنة التخطيط بالنادي، لحسم موقفه من تجديد عقده".

أرقام أحمد سيد زيزو مع الزمالك؟

وانضم أحمد سيد زيزو إلى نادي الزمالك، في يناير 2019 قادما من فريق موريرينسي البرتغالي.

وشارك صاحب ال 29 عاما مع الفارس الأبيض، منذ الانضمام إلى الفريق في 258 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 83 هدف وتقديم 71 تمريرة حاسمة.

وتوج زيزو مع الفارس الأبيض منذ الانضمام إلى الفريق، ب 8 ألقاب بواقع لقبين لبطولة الدوري المصري ومثلهما لكلا من كأس الكونفدرالية الأفريقية وكأس السوبر الأفريقي، لقب وحيد لكلا من كأس مصر وكأس السوبر المصري.

ويعد اللاعب صاحب ال 29 عاما، هو الأعلى من ناحية القيمة التسويقية في الدوري المصرية، بقيمة تسويقية وصلت إلى 4 مليون يورو.

ماذا قدم زيزو مع الزمالك في الأهلي؟

وخاض زيزو رفقة الفارس الأبيض، العديد من المواجهات والمباريات أمام النادي الأهلي، حيث سبق له خوض 18 مباراة سابقة أمام المارد الأحمر، تمكن خلالهم من تسجيل الفوز في 5 مباريات، تلقى الهزيمة في 9 وحضر التعادل في 4 مباريات.

وخلال 18 مباراة لزيزو أمام الأهلي، تمكن من المساهمة في 5 أهداف، بواقع تسجيل 4 أهداف وصناعة هدف واحد.