طاقم تحكيم مباراة الزمالك وبتروجيت في كأس عاصمة مصر

كتب - نهى خورشيد

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الزمالك وبتروجيت، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر 2025.

وأسندت اللجنة إدارة اللقاء إلى الحكم محمود وفا، ويعاونه كل من ماجد المليجي مساعدًا أول، وإسلام أبو العطا مساعدًا ثانيًا، بينما يتولى أحمد ناجي مهمة الحكم الرابع.

وعلى تقنية الفيديو (VAR)، يقود صبحي العمراوي التحكيم، ويساعده أحمد توفيق طلب.

يدخل الزمالك المواجهة بعد تعادل أمام الجونة 1-1 في ثاني مبارياته بالبطولة، فيما خاض بتروجيت مباراتين، حقق خلالهما الفوز على مودرن سبورت بنتيجة 1-0 وسموحة 2-1.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك بنظيره بتروجيت مساء اليوم الاثنين على ستاد الكلية الحربية، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.