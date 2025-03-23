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جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

12:37 ص الأحد 23 مارس 2025

دوري الأمم الأوروبية

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كتب - محمد القرش:

تقام العديد من المباريات القوية والمليئة بالندية في مختلف البطولات الدولية اليوم الأحد.

ويلاقي منتخب إسبانيا نظيره هولندا في مباراة إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، بينما يواجه الزمالك منافسه بتروجت في الجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر

جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 23 مارس 2025

مواعيد مباريات ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

إسبانيا ضد هولندا - 11:45 مساءً بتوقيت أبوظبي - beIN Sports HD 1.

ألمانيا ضد إيطاليا - 11:45 مساءً بتوقيت أبوظبي - beIN Sports HD 3.

فرنسا ضد كرواتيا - 11:45 مساءً بتوقيت أبوظبي - beIN Sports HD 2.

البرتغال ضد الدانمارك - 11:45 مساءً بتوقيت أبوظبي - beIN Sports HD 4.

مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر

الإسماعيلي ضد بيراميدز - 11:30 مساءً بتوقيت أبوظبي - ON Sport.

الاتحاد السكندري ضد حرس الحدود - 11:30 مساءً بتوقيت أبوظبي - ON Sport.

بتروجت ضد الزمالك - 11:30 مساءً بتوقيت أبوظبي - ON Sport.

مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا لكأس العالم

كينيا ضد الجابون - 3 عصرا

إسواتيني ضد موريشيوس - 3 عصرا

مواعيد مباريات الصعود والهبوط بدوري الأمم الأوروبية

جورجيا ضد أرمينيا - 4 عصرا

أيسلندا ضد كوسوفو - 7 مساء

سلوفينيا ضد سلوفاكيا - 7 مساء

المجر ضد تركيا - 7 مساء

صربيا ضد النمسا - 7 مساء

أسكتلندا ضد اليونان - 7 مساء

أيرلندا ضد بلغاريا - 9.45 مساء

بلجيكا ضد أوكرانيا - 9.45 مساء

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دوري الأمم الأوروبية إسبانيا ضد هولندا جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر الزمالك مواعيد مباريات اليوم
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