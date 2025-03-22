"كن أنت".. نجم الزمالك الأسبق يوجّه رسالة مؤثرة إلى زيزو

كتب - نهى خورشيد

وجه هيثم فاروق نجم الزمالك الأسبق، رسالة مؤثرة إلى أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بعد أنباء اقترابه من صفوف الأهلى.

وكتب هيثم عبر حسابه الشخصي على منصة"إكس":"رسالة إلى أفضل لاعب مصرى فى السنوات الأخيرة، كن أنت".

تداولت الصحف والمواقع المصرية خلال الساعات الماضية أنباء تفيد بتوقيع أحمد سيد زيزو عقود انتقاله إلى الأهلي لمدة أربعة مواسم مقبلة.

وفي سياق منفصل، ساهم أحمد سيد زيزو أمس الجمعة في فوز منتخب مصر بثنائية نظيفة على إثيوبيا في اللقاء الذي أقيم على ملعب العربي الزوالي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.