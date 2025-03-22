برشلونة يعلن طبيعة إصابة كوبارسي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي برشلونة طبيعة الإصابة التي تعرض لها لاعبه باو كوبارسي خلال مشاركته مع منتخب إسبانيا أمام هولندا في دوري أمم أوروبا.

وأشار برشلونة، عبر بيان رسمي صادر اليوم السبت، إلى أن نتائج الفحوصات الطبية قد أثبتت إصابة اللاعب بتمدد في الرباط الأمامي للساق السفلى في كاحله الأيمن.

ونوه النادي الكتالوني إلى أن اللاعب سيخضع لبرنامج طبي خلال الساعات المقبلة على أن يتم إعادة تقييم وفحص اللاعب بعد مرور الـ48 ساعة المقبلة، تمهيدًا لتعافي اللاعب وعودته من جديد للتواجد رفقة صفوف الفريق تمهيدًا للمشاركة لاحقًا.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد أعلن أمس الجمعة مغادرة اللاعب لمعسكر المنتخب وعودته لصفوف برشلونة.

يذكر أن منتخب إسبانيا قد خطف تعادلاً قاتلاً أمام نظيره الهولندي بهدف في الدقيقة 90+3 سجله لاعبه ميكل ميرينو.

اقرأ أيضًا:

بيسيرو: الزمالك يحارب على كأس عاصمة مصر.. ونلعب للفوز بكل المباريات والبطولات

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر للطائرة سيدات والقنوات الناقلة