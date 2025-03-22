سببان يمنعان الزمالك من المشاركة في كأس العالم للأندية

كتبت-هند عواد:

يقترب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، من الإعلان عن اسم ناد جديد يشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2025، بدلاً من كلوب ليون المكسيكي.

وقرر فيفا استبعاد كلوب ليون من كأس العالم للأندية، بسبب لوائح الملكية، إذ تشهد النسخة المقبلة مشاركة نادي باتشوكا المكسيكي الذي ينتمي لصاحب النادي ذاته والمادة 10/ الفقرة 1 من اللوائح، تمنع هذا الأمر.

ومع قرار فيفا، استفسرت بعض الجماهير عن إمكانية مشاركة الزمالك في البطولة، إلا أنه يوجد سببان يمنعان وجود الأبيض في البطولة.

معايير اختيار الأندية المشاركة في كأس العالم

يختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، بناءً على البطولة القارية، إذ تشارك الأندية الفائزة في كل اتحاد قاري بين عامي 2021-2024.

والمعيار الثاني، يكون عبر التصنيف، إذ يتم اختيار الأندية على تصنيف الاتحاد القارية خلال نفس فترة الأربع سنوات.

غياب اللقب القاري

تمنع لوائح فيفا مشاركة أكثر من ناديين من نفس البلد، إلا في حالة واحدة وهي تتويجهما ببطولة دوري أبطال أفريقيا بين عامي 2021-2024.

ولم يتوج الزمالك بدوري أبطال أفريقيا خلال تلك الفترة، إذ أنه ودع البطولة من دور المجموعات وحصد الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك في التصنيف الرابع

ويحتل الزمالك المركز الرابع في تصنيف الاتحاد الأفريقي "كاف" للأندية آخر 5 سنوات، إذ أن رصيده وصل لـ42 نقطة.

ويتفوق على الزمالك، كل من الأهلي في المركز الأول برصيد 73 نقطة، الترجي التونسي برصيد 57 نقطة، وصن داونز الجنوب أفريقي برصيد 52 نقطة.

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