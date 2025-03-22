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"ليس الزمالك ولا برشلونة".. النادي المرشح للمشاركة في كأس العالم بدل كلوب ليون

03:11 م السبت 22 مارس 2025
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كتبت-هند عواد:
تسبب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، باستبعاد كلوب ليون من النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية 2025، في إثارة التكهنات حول النادي الذي سيحل بديلا.
وأعلن فيفا في بيان رسمي، استبعاد ليون من كأس العالم بسبب لوائح الملكية، وقال: "كلوب ليون وباتشوكا لم يستوفيا المعايير المتعلقة بملكية أندية متعددة وفق المادة 10/ الفقرة 1 من لوائح كأس العالم للأندية 2025".
وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، بديل كلوب ليون في كأس العالم، مشيرة إلى أنه من اتحاد أمريكا الشمالية "الكونكاكاف".
وذكرت الصحيفة، أن المرشح الأقوى حظا للمشاركة في كأس العالم، كلوب أمريكا المكسيكي صاحب المركز الثالث في التصنيف القاري، على الرغم من عدم فوزه بأي لقب في بطولة الكونكاكاف بين عامي 2021-2024.
وأكدت الصحيفة، أن مشاركة برشلونة في كأس العالم أمر غير وارد لسببين، الأول أن لوائح فيفا تمنع مشاركة أكثر من ناديين من نفس البلد، إلا إذا توجا بدوري أبطال أوروبا خلال الفترة المحددة.
والسبب الثاني، التصنيف الأوروبي الذي يتفوق فيه ريال مدريد و أتلتيكو مدريد على برشلونة.
ومع قرار الاتحاد الدولي، ظهرت العديد من التكهنات حول مشاركة الزمالك المصري أو برشلونة في كأس العالم، إلا أن الثنائي لم تنطبق عليهما الشروط.

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برشلونة الزمالك كأس العالم للأندية 2025 الاتحاد الدولي لكرة القدم
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