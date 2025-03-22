البلعوطي: التواجد مع المنتخب حلم لن أفرط به

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى حارس مرمى منتخب مصر، عبدالعزيز البلعوطي، سعادته التواجد في قائمة منتخب مصر لمباراة إثيوبيا.

وفاز منتخب مصر بهدفين نظيفين على نظيره الإثيوبي خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال البلعوطي في تصريحات لقناة أون سبورتس عقب المباراة :"حلمي كان التواجد مع المنتخب لذا لن أفرط به وأشكر حسام حسن على ضمي لمنتخب مصر"، مشددًا على أن العلاقة بينه وبين حراس مرمى المنتخب جيدة.

وأضاف حارس مرمى البنك الأهلي: "المنافسة في الملعب بيننا كحراس مرمى طبيعية وأتمنى بالطبع التوفيق لمحمد الشناوي فالمكسب لا يعود إلى لاعب واحد بل لمنتخب مصر والجميع في كامل تركيزه".

وأتم البلعوطي تصريحاته بالتشديد على أن هدف اللاعبين كان العودة بالفوز من المغرب، مشيرًا إلى أن الفوز يقربهم من التأهل لكأس العالم.

ورفع الفوز رصيد منتخب مصر إلى النقطة 13 في صدارة جدول ترتيب مجموعته بفارق 5 نقاط عن منتخبي بوركينا فاسو الويف وسيراليون صاحب المركز الثالث.

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